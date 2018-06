Südtiroler Bauernbund: „Total überzogenes Urteil“

Wie berichtet, waren Durnwalder und Erhard zu je 568.125 Euro Schadensersatz am Rechnungshof in Rom verurteilt.

„Kein Schaden entstanden, sondern verhindert“

„Durch den Abschuss ist kein Schaden entstanden, es wurden Schäden verhindert. Immer wieder gibt es in der Berg- und Almwirtschaft Probleme, besonders mit den Murmeltieren. Wenn sie sich unkontrolliert vermehren und ausbreiten, ist an eine Bewirtschaftung der Bergwiesen nicht mehr zu denken“, äußerte sich am Dienstag Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler zu dem Urteil.

Zudem seien Murmeltiere eine Gefahr für die gealpten Tiere. „Murmeltiere graben Löcher und Gänge. Wenn Kühe und Kälber drauftreten, können sie einbrechen und sich ernsthaft an den Beinen verletzen. Gleiches gilt auch für die Bewirtschafter. Hinzu kommt noch, dass Murmeltiere gerne Almhütten untergraben und so die Statik gefährden. Durch den Abschuss von verhältnismäßig wenigen Tieren wurden Schäden in der Berglandwirtschaft verhindert“, so Tiefenthaler.

„Tiere in Italien entweder gar nicht geschützt oder zu sehr“

Das Urteil des Rechnungshofes zeige, dass man in Rom die Südtiroler Realität nicht kenne. Zudem bestätige das Urteil ein allgemeines Problem: „In Italien werden Tiere entweder überhaupt nicht geschützt oder der Schutz ist so hoch, dass Entnahmen kaum möglich sind, auch wenn die Population Überhand nimmt. Ein Mittelmaß scheint es nicht zu geben. Das sieht man aktuell auch bei der Wolfsdiskussion“, so Tiefenthaler.

Und noch etwas zeige das Urteil: „Anstatt die Population bzw. die Art als Ganzes zu sehen, wird jedes Einzeltier für unantastbar erklärt. Das hat nichts mehr mit Artenschutz zu tun, sondern ist tiefste Ideologie“, betonte auch SBB-Obmann Siegfried Rinner. Zu hinterfragen sei auch die Rolle der Tierschützer und ob sie den Tierschutz manchmal nicht falsch verstehen.

Abschließend zeigte sich der Bauernbund überzeugt, dass das Urteil in der nächsten Instanz vom Tisch gefegt wird und sowohl Altlandeshauptmann Durnwalder als auch Ex-Amtsdirektor Erhard freigesprochen werden.

