Südtiroler Freiheit will Ausweichfahrverbote auch in Südtirol

Wer dieser Tage in Südtirol unterwegs ist, kann dem Verkehrschaos besonders auf den großen Achsen und in den Städten nicht entgehen. Im Bundesland Tirol hat man mit ähnlichen Problemen zu kämpfen und hat nun eine Strategie gefunden, um die Staus in den Griff zu bekommen. Mit Donnerstag treten die sogenannten „Navi-Ausweicher“- Fahrverbote in Kraft: Es betrifft Landstraßen rund um die Autobahnen, die von Urlaubern zur Umfahrung der Staus gerne genutzt werden.

Der Landtagsabgeordnete der Südtiroler Freiheit, Sven Knoll, schlägt daher zur Entlasstung der Bürger im Wipptal und Eisacktal an bestimmten Tagen ebenfalls ein Ausweichfahrverbot auf den Landesstraßen vor. Er kritisiert die Südtiroler Landesregierung, die in Sachen Verkehrsmaßnahmen zu wenig mache. „Man muss das Rad nicht neu erfinden. Lastwagen und Urlauber, die nur durch Nord- und Südtirol durchfahren, um nach Italien oder Deutschland zu gelangen, müssen an verkehrsintensiven Tagen auf der Autobahn bleiben, um einen Verkehrskollaps auf den Landesstraßen zu verhindern“, unterstreicht Knoll. „Was in Nordtirol geht, muss auch in Südtirol möglich sein.“

