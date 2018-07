Thema Wolf: SVP-Senatoren starten Dialog mit Ministerien

Minister Fraccaro beantwortet stellvertretend für den Umweltminister Costa die parlamentarische Anfrage von Senatorin De Petris.

„Wir sehen es als unsere Aufgabe an, unseren Kollegen und Kolleginnen, die oft aus der Stadt kommen, die Problematik zu erklären“, so die Aussendung der SVP-Senatoren und weiter heißt es: „Vor allem Julia Unterberger, die selbst große Sensibilität für den Tierschutz zeigt und in der interparlamentarischen Gruppe für Tierrechte eingeschrieben ist, versucht dafür zu sensibilisieren, dass eine Koexistenz zwischen Wölfen und Almwirtschaft nicht möglich ist. Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass auch Schafe, Ziegen und Kühe, die eine leichte Beute für die Wölfe darstellen, Tiere sind. Außerdem muss verhindert werden, dass unsere primären Zuständigkeiten im landwirtschaftlichen Bereich verletzt werden.“

