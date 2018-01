Therapie am Bauernhof: „Soziale Landwirtschaft“ genehmigt

Schon vor 10 Jahren hat die Südtiroler Bäuerinnenorganisation das Thema Soziale Landwirtschaft aufgegriffen. So werden beispielsweise Kinderbetreuung und Tagesmutterdienst am Bauernhof, das Projekt „Schule am Bauernhof“ oder der Mittagstisch für Senioren an verschiedenen Orten erfolgreich angeboten.

Um den sozialen Initiativen am Bauernhof auch einen gesetzlichen Rahmen zu geben, die Tätigkeiten und die Verantwortlichkeiten abzusichern, Qualifikation und Qualität sicherzustellen hat Ladwirtschaftslandesrat Arnold Schuler gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Maria Hochgruber Kuenzer, dem Südtiroler Bauernbund und den Südtiroler Bäuerinnen, den Landesfachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung, den Landesabteilungen für Landwirtschaft und für Soziales sowie der Europäischen Akademie Eurac einen Gesetzentwurf erarbeitet, dem die Landesregierung am Dienstag zugestimmt hat.

Grundausbildung und Zusatzqualifikation erforderlich

Mit dem neuen Gesetz will die Landesregierung die soziale Landwirtschaft als Tätigkeit anerkennen, soziale Dienstleistungen auf Bauernhöfen ermöglichen, Anbieter und Kunden rechtlich und finanziell absichern und der Bezeichnung „Soziale Landwirtschaft“ Sichtbarkeit und Schutz bieten. Dazu soll ein eigenes Verzeichnis eingerichtet werden.

Anbieter sozialer Landwirtschaft müssen eine angemessene Grundausbildung sowie eine Zusatzqualifikation im sozialen oder pädagogischen Bereich oder im Gesundheitswesen nachweisen.

Das Tätigkeitsfeld in der sozialen Landwirtschaft ist breit: Es reicht vom Tagesmutterdienst, der Arbeitsintegration auch für Schulabbrecher und der „Schule am Bauernhof“ über den „Mittagstisch für Senioren“, die tiergestützte Therapie und Pädagogik und die Gartentherapie bis hin zu Betreuung von Senioren und Behinderten und der Wissensvermittlung.

Was die Pflegeangebote angeht, so beschränken sie sich auf Pflegestufen im unteren Bereich und ergänzen jene des Sozial- und Gesundheitswesens.

lpa