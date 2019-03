US-amerikanischer Botschafter Eisenberg besucht Kompatscher

Der US-amerikanischer Botschafter Lewis M. Eisenberg hat am Freitag Arno Kompatscher einen Besuch abgestattet. - Foto: LPA/mb

Landeshauptmann Kompatscher gab im rund einstündigen Gespräch mit Botschafter Eisenberg Einblick in die Geschichte Südtirols, den Minderheitenschutz und die Autonomie. "Als kleines Europa in Europa wollen wir unsere Vielfalt wahren, auf unsere Traditionen bauen und dabei offen für Anderes und Neues bleiben", sagte der Landeshauptmann.

Gesprochen wurde auch über die politischen Entwicklungen auf staatlicher, europäischer und internationaler Ebene sowie über die Beziehungen zwischen Südtirol und den Vereinigten Staaten vor allem im Bereich von Handel und Wirtschaft.

Lewis M. Eisenberg hat am Dartmouth College studiert und an der Cornell Johnson School of Business einen Master erworben. Er hat sich als Finanzier und Investor einen Namen gemacht.

lpa