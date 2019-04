Über 1000 Strafen für nicht abgesagte Arztvisiten

Seit Jänner hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb die Gangart gegen Patienten, die eine vorgemerkte Facharztvisite ohne Abmeldung einfach verstreichen lassen, verschärft. Und jetzt werden die ersten Strafbescheide dafür zugestellt.

Nach Auskunft des Sanitätsbetriebes werden über 1000 Bürger in den nächsten Tagen eine entsprechende Zahlungsaufforderung in ihrem Postkasten finden. Fällig werden 35 Euro plus 11 Euro Spesen.

stol