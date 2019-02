Untragbare Post-Zustände: Scharfer Protest

Wegen der untragbaren Zustände bei der Post wird jetzt auch das neue Einvernehmenskomitee Staat-Land aktiv: An die Generaldirektion der Post in Rom geht ein Schreiben mit Forderungen, kündigt der SVP-Abgeordnete Helmuth Renzler, einer von 3 Vertreter des Landtags im Komitee, an.

„Wir waren inhaltlich relativ scharf“, wird Renzler im Tagblatt „Dolomiten“ zitiert. Bei dem Treffen des Einvernehmenskomitees war der Landtag mit Renzler, Carlo Vettori (Lega) und Andreas Leiter Reber (Freiheitliche) vertreten, die Post mit Landesdirektor Luca Passero und Personaldirektorin Ester Demetz.

Alles, was diskutiert wurde, sowie „Ungereimtheiten und Fehlentwicklungen“ werden schriftlich festgehalten – und das Ganze wird an die Post-Generaldirektion in Rom weitergeleitet; auch die Forderungen des Einvernehmenskomitees werden bei der Post-Generaldirektion deponiert.

„Absurde Situation“

Das Komitee fordert unter anderem, dass die Zuständigkeit für die Personalverwaltung der Briefträger – sei es im verwaltungstechnischen als auch im operativen Bereich – „absolut von Mestre abgekoppelt wird und Zuständigkeit von Bozen werden muss“, sagt Renzler.

„Wir haben heute die absurde Situation, in Bozen eine Personalchefin zu haben, die extra für diesen Zweck eingestellt worden ist, aber das Personal – die Briefträger – wird weiterhin von Mestre aus verwaltet“, kritisiert der SVP-Abgeordnete und Arbeitnehmerchef.

Beschwerden reißen nicht ab

Derweil reißen die Beschwerden im ganzen Land nicht ab. Vom Vinschgau bis ins Pustertal scheint die Post im Chaos zu versinken. Briefe, Zeitungen, Zeitschriften kommen verspätet oder erst gar nicht an. Erneut gingen an das Tagblatt „Dolomiten“ zahlreiche Beschwerden über die untragbaren Zustände bei der Post. Man bezahle für einen Dienst, der nicht erbracht werden. Die Post habe in den vergangenen Jahren nie mehr gut funktioniert, aber was sich derzeit abspiele, sei ein regelrechtes Desaster, so wütende Bürger.

Früher war alles besser, findet ein Südtiroler, pensionierter Briefträger: Siegfried Tonner begann vor 40 Jahren, als Briefträger am Deutschnonsberg zu arbeiten. Davon erzählt er im Beitrag von „Südtirol Heute“.

stol/D