Vereinbarung für Matura über der Lehre genehmigt

Im Schuljahr 2018/19 startet der entsprechende berufsbegleitende Lehrgang, der 2 Jahre dauert. 7 von 9 jungen Bewerbern haben die Zugangshürde gemeistert und beginnen im kommenden Herbst mit der Ausbildung, ohne dass sie ihr Berufsleben vorübergehend aufgeben müssen.

Für Bildungslandesrat Philipp Achammer ist diese neue Möglichkeit „ein Meilenstein in der Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit der Ausbildung". Gleichzeitig werte diese zusätzliche Chance die Lehre auf. Ziel dieses Angebots sei, dass sich Jugendliche nach der Mittelschule nicht zwischen praktischer Ausbildung oder Matura entscheiden müssen, sondern dass ein „Sowohl-als-auch“ möglich ist, betont der Landesrat.

Während der berufsbegleitenden Ausbildung sind die Jugendlichen in den ersten 3 Semestern von Montag bis Donnerstag an ihrem Arbeitsplatz, am Freitag und Samstag besuchen sie den Lehrgang. Im vierten und letzten Semester hingegen verschiebt sich das Verhältnis zwischen Bildungstagen und Arbeitstage auf jeweils 3 und 3. Die Sozialpartner haben dafür einen eigenen Kollektivvertrag ausgearbeitet, der diese Form der Lehre bezüglich ihrer Rechte und Pflichten regelt.

stol/lpa