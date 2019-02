Verkehrsbelastung durch Mautgebühren einschränken

In seiner Stellungnahme hob der Südtiroler Landeshauptmann die Notwendigkeit der regionalen Zusammenarbeit im Alpenraum hervor. „Die Herausforderungen in den Alpenregionen sind ähnliche, dadurch benötigen wir auch ähnliche Lösungsansätze. Nun gilt es die gemeinsam bereits identifizierten strategischen Ziele in konkrete Handlungen zum Wohle der Bevölkerung in den Alpentälern und in den Zentren umzusetzen“, sagte Arno Kompatscher in Mailand.

Höhere Mautgebühren

Dies gelte insbesondere für die zunehmende und ausufernde Verkehrsbelastung entlang der Transitrouten. „Es gilt hier höhere Mautgebühren durchzusetzen, um die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger durch Verkehr und Transit zu senken“, betonte der Landeshauptmann. Kompatscher sprach sich für eine gemeinsame Lösung aus, die Mautgebühren müssten dem Prinzip der Kostenwahrheit entsprechen und in den italienischen Alpenregionen müsse eine Umweltmaut gemeinsam umgesetzt werden. Der Südtiroler Landeshauptmann stieß mit dieser Forderung auf breite Zustimmung vonseiten der anwesenden Vertreter der italienischen Regionen.

Aufwertung des Stilfser Jochs

Am Rande der EUSALP-Feierlichkeiten konnte Landeshauptmann Arno Kompatscher in einem Gespräch mit dem Präsidenten der Region Lombardei, Attilio Fontana sowie dem zuständigen Assessor Massimo Sertori über eine Aufwertung des Gebietes des Stilfser Jochs sprechen. „Wir wollen eine Gesellschaft gründen, um gemeinsame Projekte zur natur- aber auch nutzerfreundlichen Belebung des Stilfser Jochs voranzutreiben“, erklärte der Landeshauptmann. Demnächst ist ein weiteres Treffen geplant, zu dem neben Vertretern Südtirols und der Lombardei auch die Infrastrukturgesellschaft ANAS sowie die Schweizer Region Graubünden eingeladen werden sollen.

lpa