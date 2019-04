„Zukunftswerkstatt SVP“: Ortsobleute stimmen ab

Diskutiert wurde weiters über die Landesversammlung, die am 4. Mai im Meraner Kursaal über die Bühne gehen soll – und auch über den 26. Mai, an dem ein neues EU-Parlament sowie die Gemeinderäte von Sarntal und Freienfeld gewählt werden.

„Aus vielen verschiedenen Ortsgruppen sind interessante Rückmeldungen eingegangen“, berichtete SVP-Obmann Philipp Achammer am Montag bei der gemeinsamen Sitzung von SVP-Leitung und -Landtagsfraktion. „Aber auch sehr viele einfache Mitglieder haben sich zu Wort gemeldet – und konstruktive Anregungen gegeben.“ Diese werden bei der SVP-Zukunftswerkstatt am 15. April noch einmal diskutiert und sollen dann auch sofort umgesetzt werden.

Aufwertung der Mitgliedschaft und der Ortsgruppen

Im Mittelpunkt der SVP-Zukunftswerkstatt steht die Aufwertung der Mitgliedschaft und der Ortsgruppen über konkrete Maßnahmen. Thema ist aber auch die Öffnung der Südtiroler Volkspartei für Interessierte, die themen- und projektbezogen mitarbeiten möchten. Zur „Klausur“ im Salewa-Gebäude in Bozen sind neben den Mitgliedern der SVP-Ortsausschüsse aus dem ganzen Land auch alle SVP-Bürgermeister sowie die Mitglieder der Parteileitung des Parteiausschusses geladen.

Gesprochen wurde am Montag auch über die bevorstehende Landesversammlung, bei der unter anderem verschiedene Statutenänderungen durchgeführt werden sollen. Diese wird am 4. Mai im Meraner Kursaal stattfinden.

EU-Wahlen in Vorbereitung

In Vorbereitung sind auch die EU-Wahlen, die am 26. Mai stattfinden: Am Sonntag ist im Innenministerium in Rom das traditionelle SVP-Listenzeichen (Edelweiß) hinterlegt worden; nächste Woche wird beim Oberlandesgericht in Venedig dann die aus sechs Personen bestehende SVP-Kandidatenliste eingereicht. Diese wird, wie bereits vor längerem beschlossen, von Herbert Dorfmann als Spitzenkandidat angeführt. „Unterstützt wird er von weiteren fünf Kandidaten, die allesamt für eine starke Autonomie- und Minderheitenpolitik stehen“, meinte Philipp Achammer. Die endgültige Liste der Südtiroler Volkspartei wird zum Wochenende bekanntgegeben.

Gemeindewahlen im Sarntal und in Freienfeld

Weiteres Thema der Sitzung waren die anstehenden Gemeindewahlen im Sarntal und in Freienfeld (ebenfalls 26. Mai). „In beiden Gemeinden ist es uns gelungen, eine ganze Reihe von interessierten und motivierten Kandidaten zu finden“, erklärte Philipp Achammer. Die entsprechenden Namen werden demnächst veröffentlicht.

