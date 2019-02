14-Jähriger bei Konfrontationen an Gaza-Grenze erschossen

Tausende Palästinenser versammelten sich an verschiedenen Punkten an der Gaza-Grenze. - Foto: APA (AFP)

Nach Angaben der israelischen Armee versammelten sich rund 6.700 Palästinenser an verschiedenen Punkten an der Gaza-Grenze. Sie hätten Steine und Sprengsätze in Richtung des Sicherheitszaunes sowie der Soldaten geworfen, sagte ein Sprecher. Die Soldaten hätten Maßnahmen zur Auflösung angewendet, dabei sei auch scharf geschossen worden.

Seit Ende März 2018 sind nach Angaben des Ministeriums bei Protesten an der Gaza-Grenze mehr als 250 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden. Die Demonstranten fordern unter anderem ein Ende der seit mehr als einem Jahrzehnt andauernden Blockade des Palästinensergebiets am Mittelmeer.

Israel und Ägypten begründen die Blockade mit Sicherheitsinteressen. Die Hamas wird von der EU, Israel und den USA als Terrororganisation eingestuft. Im Gazastreifen leben rund zwei Millionen Menschen unter schwierigen Bedingungen. Es mangelt unter anderem an Trinkwasser und Strom.

