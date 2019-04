150 Flüchtlinge aus Libyen nach Italien geflogen

Da Libyen momentan in einer politischen Kriese steckt, wurden gefährdete Flüchtlinge nach Italien ausgeflogen. - Foto: shutterstock

Die Flüchtlinge, die von der libyschen Stadt Misrata abflogen, trafen am Montag auf dem römischen Militärflughafen Pratica di Mare ein.

Der humanitäre Korridor wurde vom italienischen Innenministerium organisiert. „Wir beweisen somit, dass die Tore Italiens für Frauen, Kinder und Jugendliche offen sind, die wirklich vor dem Krieg flüchten. Sie treffen mit dem Flugzeug und nicht mit Booten ein“, so Innenminister Matteo Salvini.

54 pakistanische Migranten sind indes am Montag in der süditalienische Badeortschaft Policoro eingetroffen. Sie landeten an Bord eines Segelbootes. Die Migranten seien wohlauf, berichteten italienische Medien.

apa