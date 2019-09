182 Migranten von „Ocean Viking“ dürfen in Messina an Land

Die Flüchtlinge auf der Ocean Viking dürfen in Messina an Land. - Foto: APA/AFP

Zuvor hatte Italiens Expremier Matteo Renzi für das an Land Gehen der Migranten plädiert. Es sei menschenunwürdig, die Flüchtlinge tagelang an Bord eines Schiffes zu halten, so Renzi.

35 in maltesischen Gewässern gerettete Migranten, die von der „Ocean Viking“ an Bord genommen worden waren, waren am Freitag nach Malta gebracht worden. Für die anderen 182 hatten die Betreiber des Schiffes – SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen – einen Hafen gesucht.

Die Innenminister aus Deutschland, Frankreich, Italien und Malta sowie Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft Finnland und der EU-Kommission wollen am Montag auf Malta über einen Verteilungsmechanismus von Migranten beraten, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Damit sollen die teils wochenlangen Blockaden von zivilen Rettungsschiffen ein Ende haben.

apa