2 Festnahmen nach Tod von Journalistin in Nordirland

In Derry war es am Donnerstagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Vermummte warfen im Wohnviertel Creggan Brandsätze auf Polizisten und steckten Autos in Brand. Die 29-jährige Lyra McKee wurde nach Polizeiangaben getroffen, als ein Mann auf Polizisten schoss. Sie starb kurz darauf im Krankenhaus. Die Polizei bezeichnete den gewaltsamen Tod McKees in der Nacht auf Karfreitag als „terroristischen Vorfall“ und nahm Ermittlungen wegen Mordes auf.

Die Ermittler vermuten, dass hinter der Tat eine militante Republikaner-Gruppe namens „New IRA“ stecken könnte. Sie hatte sich im März auch zu Paketbomben bekannt, die in London und Glasgow aufgetaucht waren.

McKee hatte viel über den Nordirland-Konflikt und seine Folgen geschrieben und unter anderem für das Magazin „The Atlantic“ und Buzzfeed News gearbeitet. Noch am Donnerstagabend hatte sie ein Foto bei Twitter veröffentlicht, das die Unruhen in Creggan zeigte. „Derry heute Abend. Völlig verrückt“, schrieb sie dazu.

