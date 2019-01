20-Jähriger nach deutschem Datenklau festgenommen

Die Festnahme erfolgte bereits am Sonntag, wie das deutsche Bundeskriminalamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Zuvor sei die Wohnung des Mannes in Mittelhessen durchsucht worden. Das BKA kündigte eine Pressekonferenz für 12 Uhr an.

Hacker haben persönliche Daten und Dokumente von Hunderten deutschen Politikern, Prominenten und Journalisten im Internet veröffentlicht. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist augenscheinlich vom Cyberangriff betroffen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hatte umgehend Ermittlungen aufgenommen.

STOL hat über die Affäre ausführlich berichtet.

