22 Festnahmen nach Angriff auf Büro von SOS Mediterranee

Polizeikreise in der südfranzösischen Hafenstadt bestätigten der Deutschen Presse-Agentur den Überfall.

Wie die Hilfsorganisation via Twitter mitteilte, sind die Beschäftigten wohlbehalten, stehen aber unter Schock. Das Rettungsschiff „Aquarius 2” von SOS Mediterranee war am Donnerstag in Marseille angekommen. Es sucht weiter nach einem neuen Flaggenstaat.

Panama hatte angekündigt, das Schiff aus seinem Schifffahrtsregister zu streichen und ihm somit die Flagge zu entziehen.

apa/dpa