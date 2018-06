5 Jahre Haft für Ex-Vatikan-Diplomat

Der Prozess hatte zwei Tage gedauert. Am Freitag hatte Capella sein Fehlverhalten eingestanden. Er habe sich damit gerechtfertigt, dass er in einer „Krise“ wegen seiner Versetzung nach Washington gewesen sei, berichteten Journalisten, die bei dem Prozessauftakt im Vatikan anwesend waren. Von seinem Posten an der Botschaft des Heiligen Stuhls in der US-Hauptstadt war er im September abgezogen worden.

