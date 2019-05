600.000 Kinder in Afghanistan bedrohlich unterernährt

Die Organisation brauche in den kommenden drei Wochen sieben Millionen Dollar (6,3 Mio. Euro), um wenigstens 60 Prozent der besonders gefährdeten Kinder mit Nahrung zu versorgen. Stark unterernährte Kinder hätten kaum Abwehrkräfte gegen Krankheiten, die andere Kinder überleben würden, so UNICEF.

Die Wahrscheinlichkeit zu sterben sei bei bedrohlich unterernährten Kindern elf mal so hoch wie bei gesunden Kindern.

Kämpfe, Vertreibungen, Dürren und Überflutungen machten die Lage für viele Familien prekär. Der fortdauernde Krieg gegen die radikalislamischen Taliban und die Terrormiliz „Islamischer Staat” (IS) fordert in Afghanistan täglich Opfer. Es sind Bemühungen in Gang, den Konflikt politisch zu lösen. Unter anderem gibt es Gespräche zwischen Vertretern der USA und hochrangigen Taliban, die in direkten Gesprächen mit der Regierung in Kabul münden sollen.

apa/dpa