7 Tote nach Autobombe in afghanischer Hauptstadt Kabul

Erst am Donnerstag hatte sich ein Selbstmordattentäter am Eingang der Marshal-Fahim-Akademie in die Luft gesprengt. Dabei starben nach offiziellen Angaben mindestens sechs Personen, 16 weiter wurden verletzt. Militärkreise sprachen von mindestens 10 Toten. Die Terrormiliz „Islamischer Staat” (IS) reklamierte den Anschlag über ihr Sprachrohr Amaq für sich.

Es ist der achte Anschlag in Kabul in diesem Jahr. Bei 22 Anschlägen in Kabul im Vorjahr waren mehr als 550 Menschen getötet und mehr als 1000 verletzt worden.

apa/dpa