72 Leichen nach Bootsunglück im Mittelmeer geborgen

Insgesamt waren 82 Menschen vermisst worden, teilte der Leiter des Tunesischen Roten Halbmondes in Medenine, Mongi Slim, am Freitag mit. Die tunesische Küstenwache habe Dutzende Leichen aus dem Mittelmeer geborgen, 2 Leichen seien an der Küste angespült worden.

In der vergangenen Woche war ein Boot mit 86 Migranten an Bord vor der tunesischen Küste untergegangen. 4 Menschen überlebten laut tunesischer Küstenwache das Unglück. Das Boot hatte sich von Libyen aus auf den Weg in Richtung Europa gemacht.

apa/dpa/ag.