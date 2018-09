AfD-Chef Meuthen beklagt Feindlichkeit gegenüber Ostdeutschen

„Da wird ganz Ostdeutschland, und Sachsen im Besonderen, in Sippenhaft für die in der Tat inakzeptablen und schlimmen Vergehen einiger weniger Vollidioten genommen“, sagte er auf einem Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt am Sonntag in Dessau-Roßlau.

Er bezog sich auf die Demonstrationen, bei denen Rechtsradikale Hitlergrüße zeigten und zahlreiche Straftaten begingen.

dpa