Afghanischer Präsident rief Waffenruhe mit Taliban aus

Einem hochrangigen Mitarbeiter des Präsidenten zufolge soll die Waffenruhe für 3 Monate bis zum Geburtstag des Propheten Mohammed gelten, den Afghanistan am 21. November feiert. Er gelte nur für die Taliban und nicht für andere Extremisten-Gruppen wie den „Islamischen Staat” (IS). NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte die Ankündigung.

In Taliban-Kreisen hieß es, mehrere Anführer hätten einem viertägigen Waffenstillstand während des islamischen Opferfestes (Eid al-Adha), das offiziell am Dienstag beginnt, zugestimmt. Allerdings stehe die Genehmigung von oberster Stelle noch aus.

Dem Innenministerium zufolge hatten die Taliban erst am Tag zuvor in der nördlichen Provinz Faryab (Fariab, Farjab) Teile eines Bezirks unter ihre Kontrolle gebracht. Mehr als 50 Soldaten würden vermisst. Zudem haben sich die Taliban in diesem Monat heftige Kämpfe mit Regierungstruppen um die Kontrolle der Stadt Ghazni geliefert, bevor die Soldaten mit US-Unterstützung die schwer bewaffneten Rebellen zurückdrängen konnten. Dabei kamen mindestens 150 Soldaten und 95 Zivilisten ums Leben.

Mehr als 1600 Zivilisten tot

Bei Selbstmordanschlägen sowie Kämpfen zwischen Extremisten und afghanischen Soldaten sind im ersten Halbjahr mehr als 1600 Zivilisten getötet worden, wie die Vereinten Nationen am Sonntag mitteilten. Seit dem Rückzug des Großteils der ausländischen Streitkräfte im Jahr 2014 haben die Taliban stetig an Boden gewonnen. Die afghanische Regierung stand zuletzt unter Beschuss, weil sie die strategisch gelegene Stadt Ghazni zwischen Kabul und dem Süden des Landes nicht vor den Islamisten schützen konnte. Die Zweifel an der Sicherheitslage wurden zuletzt auch dadurch geschürt, dass die Taliban andernorts einen Militärstützpunkt überrannten.

US-Außenminister Mike Pompeo hat die einseitig verkündete Waffenruhe in Afghanistan begrüßt. Die USA seien bereit, direkte Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung zu unterstützen, sagte Pompeo am Sonntag. „Es gibt kein Hindernis für Gespräche. Es ist Zeit Frieden”, so der US-Außenminister.

apa/dpa/ag.