Algerisches Parlament benennt Übergangspräsidenten

Bensalah ist seit mehr als 16 Jahren Präsident der oberen Parlamentskammer. Ihm fällt laut Verfassung die Verantwortung für die Übergangsphase zu. Zuvor hatte bereits das Verfassungsgericht in der vergangenen Woche die Vakanz des Präsidentenamtes festgestellt. Der bisherige Präsident Bouteflika war nach anhaltenden Massenprotesten nach 20 Jahren im Amt zurückgetreten. Gegen die Parlamentsentscheidung gab es erneut Demonstrationen in mehreren Städten Algeriens. Viele Demonstranten sehen in Bensalah einen Vertreter der alten Politikelite.

apa/dpa