Alle über Giuseppe Conte - Livestream

Italiens Präsident Sergio Mattarella hat Mittwochabend erstmals den Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Giuseppe Conte, empfangen. Das Treffen begann um 17.30 Uhr. Der 53-jährige Conte erreichte den Quirinalspalast mit einem Taxi.

Conte wurde von der rechten Lega und der Fünf Sterne-Bewegung als Premier nominiert. Zum Ministerpräsidenten kann der parteilose Rechtsprofessor aber nur gewählt werden, wenn der Präsident ihm den Regierungsauftrag erteilt. Conte hat keinerlei politische Erfahrung, steht aber der Fünf Sterne-Bewegung nahe.

Lega-Chef Matteo Salvini zeigte sich überzeugt, dass die neue Regierung das Vertrauen des Parlaments erhalten werde, auch wenn sie im Senat nur über eine dünne Mehrheit von sechs Stimmen verfüge. „Ich denke an eine Regierung, die die Maßnahmen gut und schnell umsetzt“, sagte Salvini. Er selber seit bereit, dem neuen Kabinett beizutreten. Der 45-jährige Mailänder ist als Innenminister im Gespräch.

Wer ist Conte?

Der 1964 geborene Conte, der mit seinem eleganten Auftreten auffällt und bei seinen Universitätsstudenten beliebt ist, ist noch nicht im Amt, sorgt aber schon für Schlagzeilen. Es wird ihm vorgeworden, seinen Lebenslauf mit falschen Angaben zu Aufenthalten im Ausland aufpoliert zu haben.

Auch ein Sprachaufenthalt Contes in Wien wurde von den Medien genau unter die Lupe genommen. Der designierte Premier hatte unter dem Punkt „juristische Fortbildungen“ das „Internationale Kulturinstitut“ in Wien angeführt. Tatsächlich besuchte er dort aber lediglich einen Deutschkurs im Jahr 1990 und nicht 1993, wie im Lebenslauf angegeben, wie aus einem Dokument des Instituts hervorgeht.

Diskussionen um Angaben im Lebenslauf

Für Diskussionen sorgte auch, dass Conte in seinem Lebenslauf angegeben hatte, an der New York University (NYU) tätig gewesen zu sein. Tatsächlich soll er aber weder Student noch Mitglied einer Fakultät der NYU gewesen sein und auch keinen offiziellen Status gehabt haben. Er habe lediglich zwischen 2008 und 2014 die Erlaubnis gehabt, in der Bibliothek der Rechtswissenschaften zu forschen, wie eine Sprecherin erklärte. Trotz der Negativschlagzeilen noch vor der Nominierung zum Regierungschef glaubt Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio weiterhin an seinen Kandidaten.

Conte wurde in Volturara Appula geboren, einem 400-Einwohner-Dorf nahe der apulischen Stadt Foggia. In die Schule musste er daher ins nahe gelegene San Giovanni Rotondo pendeln, den Wallfahrtsort des italienischen Nationalheiligen Padre Pio. Hier arbeitete auch Contes Vaters einst in der Gemeindeverwaltung als Beamter.

1988 promovierte Conte an der römischen Universität „La Sapienza“ summa cum laude. Der in Rom lebende Conte ist Professor für Privatrecht in Florenz und an der römischen Universität LUISS. Er ist Mitglied des Obersten Richterrats für administrative Justiz und Direktor verschiedener Rechtspublikationen, sowie Mitglied des Wissenschaftlichen Komitees der italienischen Notariatsstiftung. Er war unter anderem im Aufsichtsrat der italienischen Raumfahrtagentur (ASI).

Progressiv und europafreundlich

Politisch gilt Conte als progressiv und europafreundlich. Sein jüngstes Buch „L'impresa responsabile“ („Verantwortungsbewusstes Unternehmen“) wurde im vergangenen Monat veröffentlicht. Vor zwei Wochen erschien ein 650-seitiges Werk Contes zum Thema „Schutz der fundamentalen Rechte und Freiheiten“. Conte war in die Regierungsliste, die die Fünf-Sterne-Bewegung vor den Parlamentswahlen am 4. März vorgestellt hatte, aufgenommen und als möglicher Minister für die öffentliche Verwaltung vorgeschlagen worden.

Der geschiedene Vater eines 10-jährigen Sohnes ist auf Druck seines Freundes Alfonso Bonafede, Zivilrechtsanwalt und rechte Hand von Fünf-Sterne-Chef Di Maio, der populistischen Bewegung beigetreten. Zuvor war Conte eigenen Angaben zufolge ein Linkswähler. „In der Vergangenheit habe ich links gewählt. Heute denke ich, dass die ideologischen Schablonen des 20. Jahrhunderts überholt sind“, sagte Conte dazu.

Die Designierung Contes ist ein Erfolg für die Fünf-Sterne-Bewegung. Die Querelen um seinen Lebenslauf seien ein weiterer Beleg für die Angst vor einer „Regierung der Veränderung“ in Italien, behauptete die Gruppierung. Der „bösartige Tratsch“ über Conte bezeuge die Sorge einer „Kaste“ vor dem Verfall. Sie stelle sich aus reinem Überlebensinstinkt gegen das Neue, kommentierte Fünf-Sterne-Gründer Beppe Grillo auf seinem Blog.

