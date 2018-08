Amsterdam: Mutmaßlicher IS-Unterstützer gefasst

Der Mann wurde am Donnerstag in Amsterdam gefasst. - Foto: shutterstock

Damit habe der russische Staatsbürger die Finanzierung der Ausbildung von IS-Terroristen, die Waffenbeschaffung und damit letztlich die Planung von Gewalttaten unterstützt.

Der 29-Jährige war nach Steltners Angaben schwerpunktmäßig in Berlin und Brandenburg aktiv. Als er von den Ermittlungen erfuhr, setzte er sich den Angaben zufolge nach Südamerika ab.

Zielfahnder aus Brandenburg konnten den Aufenthaltsort ausfindig machen, so dass der Mann am Donnerstag bei der Einreise aus Südamerika auf dem Flughafen in Amsterdam gefasst wurde.

Die mutmaßlichen Komplizen des Mannes in Syrien werden den Angaben zufolge gesondert verfolgt.

