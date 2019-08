Anschläge am Unabhängigkeitstag in Afghanistan

Weitere sechs Sprengsätze seien von Sicherheitskräften entschärft worden, hieß es. Im Zuge der Feierlichkeiten wurde in Jalalabad ein Kreisverkehr mit einem Denkmal eröffnet. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. In der Provinz Nangarhar sind die radikalislamischen Taliban und die Terrormiliz „Islamischer Staat” (IS) aktiv.

Ein Teil der Feiern zur 100-jährigen Unabhängigkeit von Großbritannien war nach einem verheerenden Anschlag in Kabul in einer Hochzeitshalle am Wochenende mit mehr als 60 Toten abgesagt oder verschoben worden.

apa/dpa