Anschlag in Ostafghanistan: 18 Tote

Dort hatten sich Verwandte und Anhänger des Kandidaten versammelt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte am Mittwoch die Tat über seinen Propagandakanal Amaq für sich. Der Wahlkampf für die am 20. Oktober stattfindende Parlamentswahl begann vergangenen Freitag. Schon die Wählerregistrierung war von Gewalt überschattet.

Laut UN wurden durch Angriffen von Islamisten alleine im ersten Monat der Wählerregistrierung 86 Zivilisten getötet und 185 verletzt. Schon vor dem Beginn des Wahlkampfs wurden acht Kandidaten für die Parlamentswahl sowie zwei Kandidaten für die mittlerweile verschobene Bezirksratswahl bei Attentaten getötet.

