Anti-Terror-Ermittlungen nach Explosion in Lyon

Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend in Paris. Der Staatsanwalt von Lyon, Nicolas Jacquet, hatte sich an den Ort der Explosion begeben.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, wie ein Sprecher am Freitagabend der dpa mitteilte. Nach Medienberichten soll der Verdächtige mit einem Fahrrad geflohen sein.

Bei der Explosion in der Stadt im Südosten Frankreichs wurden am Abend der Präfektur zufolge mindestens acht Menschen verletzt. Medien berichteten von mindestens zehn Verletzten.

Über Todesopfer war dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zufolge zunächst nichts bekannt. Er sprach von einem „Angriff“. Er könne derzeit keine genaueren Angaben machen, aber „heute, bisher, gibt es kein Opfer“. Er sei in Gedanken bei den Verletzten und ihren Familien, sagte er zu Beginn eines Live-Interviews mit dem YouTuber J-2 zur Europawahl.

Nach Angaben aus Polizeikreisen enthielt die Paketbombe „Schrauben oder Bolzen“. Sie sei vor einer Bäckerei an einer Straßenecke deponiert worden. Der Unglücksort im historischen Zentrum der Großstadt wurde abgesperrt.

Lyon liegt im Südosten Frankreichs, es ist die Hauptstadt des Département Rhône und der Region Auvergne-Rhône-Alpes und mit mehr als 515.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Frankreichs nach Paris und Marseille.

