Avramopoulos: „Europa wird Italien weiterhin unterstützen”

Avramopoulos bezeichnete das Treffen mit Salvini und mit dem italienischen Premier Giuseppe Conte als „konstruktiv”. „Wir arbeiten gemeinsam an europäischen Lösungen, um besser mit den Migrationsströmen umzugeben”, twitterte der EU-Kommissar.

Avramopoulos will angesichts der jüngsten Unstimmigkeiten in der EU-Migrationspolitik bei der Aufnahme von Bootsflüchtlingen „temporäre Lösungen” in Angriff nehmen.

apa