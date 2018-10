Babis-Partei führt bei Wahlen in Tschechien klar

Im nordböhmischen Liberec (Reichenberg) führte eine unabhängige Bürgermeister-Bewegung. Für die mitregierenden Sozialdemokraten (CSSD) zeichnete sich am Samstagabend dagegen das nächste Wahldebakel ab.

Diese einst stärkste Partei des Landes bewegt sich in den größeren Städten Tschechiens nur um die fünfprozentige Wahlhürde. In bis zu sechs von 13 Kreisstädten, einschließlich Prag, dürfte die CSSD erstmals nicht einmal den Einzug in den Gemeinderat schaffen. Auch die liberal-konservative TOP 09 muss mit einer herben Niederlage rechnen - außer Prag dürfte sie künftig nur mehr in einer Kreisstadt im Gemeinderat vertreten sein.

apa