Baby bei Untergang von Migranten-Boot vor spanischer Küste ertrunken

Ein Mann gelte unterdessen als vermisst, hieß es. 5 der Migranten seien in der Stadt Almería ins Krankenhaus gebracht worden. Bei den geretteten Migranten handelte es sich den Angaben zufolge vorwiegend um Afrikaner aus Ländern südlich des Sahara.

Spanien hat dieses Jahr Italien in Europa als Hauptziel illegaler Migranten abgelöst. Allein am Samstag seien 465 Menschen aus mehreren im westlichen Mittelmeer in Seenot geratenen Booten gerettet worden, teilte der spanische Seerettungsdienst mit. Bis zum 24. Oktober kamen nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) rund 46.000 Männer, Frauen und Kinder über die westliche Mittelmeer-Route in Europa an.

Die Zahl der Flüchtlinge auf dieser Route habe sich 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast vervierfacht.

dpa