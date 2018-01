Berlusconi: Antonio Tajani soll nächster Ministerpräsident werden

„Antonio Tajani wäre eine wunderbare Option als Ministerpräsident“, schrieb der ehemalige Regierungschef am Donnerstag auf Twitter. In Italien wird am 4. März ein neues Parlament gewählt.

Antonio Tajani sarebbe una bellissima scelta come Premier: è stato uno dei fondatori di Forza Italia, è una persona molto stimata a livello europeo, ha dimostrato lealtà ai nostri principi ed è molto in sintonia con me. #RTL1025#nonstopnews — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 25. Januar 2018

Tajani, einer der Gründer des von Berlusconi angeführten Mitte-Rechts-Bündnisses Forza Italia, sei „hoch-respektiert in Europa“ und stimme in hohem Maße mit ihm überein, so Berlusconi.

Die Unterstützung Berlusconis für Tajani wurde drei Tage nach einem Treffen des EU-Parlamentspräsidenten mit Berlusconi und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bekannt.

Tajani könnte dem Lega-Chef zu gemäßigt sein

Ob die Koalitionspartner der Forza Italia dem Vorschlag zustimmen, blieb zunächst offen. Der Chef der rechten Lega-Partei, Matteo Salvini, und Berlusconi vertreten bei der EU-Politik unterschiedliche Standpunkte. Tajani könnte dem Lega-Chef zu gemäßigt sein.

Für die Parlamentswahl hat sich Forza Italia mit der Lega und den rechten Fratelli d'Italia zu einem Mitte-Rechts-Bündnis zusammengetan.

Berlusconi kann nicht selbst kandidieren

Berlusconi selbst kann wegen einer Verurteilung wegen Steuerbetrugs nicht für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren.

Umfragen sagen dem Bündnis einen Wahlsieg mit mehr als 37 Prozent der Stimmen vorher. In Italien schlägt der Wahlgewinner dem Staatspräsidenten einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vor.

dpa