Berlusconi will 2019 wieder ins EU-Parlament

Er habe Berlusconi gebeten, bei der Wahl 2019 zu kandidieren und an der Spitze der Parteiliste der Forza Italia zu stehen. Über Berlusconis Reaktion sagte Tajani, der seit Donnerstag Vizechef von Berlusconis Mitte-Rechts-Partei Forza Italia ist: „Ich glaube, er will antreten, und ich denke, er war sehr erfreut über die Bitte.“

Berlusconi war bis vor kurzem von politischen Ämtern ausgeschlossen. Grund war eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Das Ämterverbot wurde von einem Gericht im Mai aufgehoben, ursprünglich sollte es bis 2019 gelten.

Berlusconi war bereits bei den EU-Parlamentswahlen 1994, 1999, 2004 und 2009 angetreten. Im Parlament in Straßburg saß er aber nur von 1999 bis 2001. In den anderen Jahren hatte er seinen Sitz an einen Parteikollegen abgetreten.

Die Forza Itala schwächelt derzeit in den Umfragen. Bei der Parlamentswahl im März kam die Partei nur auf 14 Prozent, in den neuesten Umfragen liegt sie bei durchschnittlich 9,7 Prozent.

dpa