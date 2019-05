Brasiliens Ex-Präsident Temer muss wieder ins Gefängnis

Temer will sich freiwillig stellen Foto: APA (Archiv/AFP)

Er werde sich am Donnerstag freiwillig der Justiz stellen, kündigte Temer an. „Erstens ist die Entscheidung eines Gerichts zunächst einmal zu respektieren”, sagte er vor seinem Haus in Sao Paulo. „Zweitens halte ich sie vom rechtlichen Standpunkt natürlich für falsch.” Er werde juristisch gegen die Entscheidung vorgehen.

Temer war im März im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre „Lava Jato” (Autowäsche) um den Staatskonzern Petrobras festgenommen worden, die bereits Temers Amtsvorgänger Luiz Inacio Lula da Silva ins Gefängnis gebracht hatte. Er saß mehrere Tage lang in Untersuchungshaft und kam dann auf Anordnung eines Richters in erster Instanz frei. Diesen Entscheid kippte nun das Berufungsgericht.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Temer, Kopf einer kriminellen Organisation zu sein, die in verschiedene Verbrechen wie Korruption, Geldwäsche und Betrug involviert sei. Unter anderem soll die Gruppe Schmiergelder im Zusammenhang mit dem Bau eines Atomkraftwerks ausgehandelt haben.

Temer, der das Präsidentenamt Ende 2018 nach zweieinhalb Jahren abgegeben hatte, war der unbeliebteste brasilianische Staatschef überhaupt. Schon während seiner Amtszeit waren Korruptionsvorwürfe gegen ihn laut geworden.

apa/dpa/ag.