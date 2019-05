Brexit-Frust dominiert britische Kommunalwahlen

Eigentlich hätte Großbritannien die EU bereits Ende März verlassen sollen. Die Brexit-Frist wurde inzwischen aber bis zum 31. Oktober verlängert, nachdem die Premierministerin drei Mal im Parlament mit ihrem Austrittsabkommen gescheitert war.

Die Wahllokale sind von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird frühestens am Freitag gegen 1 Uhr morgens gerechnet.

Überschattet von Zerfallserscheinungen

Überschattet wird die Wahl auch von Zerfallserscheinungen in Mays Kabinett. Die Premierministerin entließ am Mittwoch Verteidigungsminister Gavin Williamson, weil er vertrauliche Informationen an die Presse weitergegeben haben soll. Die bisherige Entwicklungshilfeministerin Penny Mordaunt soll nun Williamsons Posten einnehmen. Für Mordaunt wiederum rückt der bisherige Staatssekretär Rory Stewart ins Kabinett auf.

