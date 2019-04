Brexit – Streit um zweites Referendum voll entbrannt

Theresa May und Labour-Chef Jeremy Corbyn (im Bild) nahmen am Mittwoch Gespräche über einen Brexit-Kompromiss auf. - Foto: APA/AFP

Ein Referendum zur Bestätigung der Bedingungen des EU-Austritts sei „ein vollkommen glaubwürdiger Vorschlag“ und verdiene es, im Parlament getestet zu werden, sagte Hammond. Wenige Stunden später sagte Hancock am Donnerstagvormittag in der BBC, er sei „sehr, sehr gegen“ eine neuerliche Volksabstimmung. „Es geht darum, das Ergebnis des Referendums zu respektieren, statt es durch ein anderes Referendum infrage zu stellen“.

Bei den Abstimmungen über eine Brexit-Alternative hatte der Vorschlag eines zweiten Referendums die größte Zustimmung erzielt. Zudem unterstützten sechs Millionen Briten eine Petition, in der eine Rücknahme des Brexit gefordert wurde. Realpolitisch ist dies aber nur über den Weg einer neuerlichen Volksabstimmung möglich. Die konservative Regierung stemmt sich aber bisher dagegen, und auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat die Forderung nach einer zweiten Volksabstimmung nur auf Druck seiner Parteibasis akzeptiert.

Gespräche zu einem Brexit-Kompromiss

May und Corbyn nahmen am Mittwoch Gespräche über einen Brexit-Kompromiss auf. Der Labour-Chef teilte daraufhin mit, dass er die Frage eines zweiten Referendums angeschnitten habe, May ihren Widerstand aber bekräftigt habe. Weil das Unterhaus am späten Mittwochabend mit knapper Mehrheit ein Gesetz zum Ausschluss eines No-Deal-Brexit annahm, wurde umgehend darüber spekuliert, dass Corbyn die Referendumsforderung fallen lassen könnte.

Schatten-Außenministerin Emily Thornberry betonte am Mittwochabend in einem Brief an Corbyn, dass Labour auf einem zweiten Referendum jedenfalls „bestehen“ müsse. Alles andere wäre ein Bruch von Parteitagsbeschlüssen, warnte sie. Dagegen meinte die Corbyns Lager zugerechnete Schatten-Justizministerin Shami Chakrabarti, ein Referendum könne es geben, „wenn ein Patt gebrochen werden muss“. Das zweite Referendum sei „kein Selbstzweck“, betonte sie in der BBC. Ihre Präferenz sei eine Parlamentswahl, fügte Chakrabarti hinzu.

apa