Britischer Außenminister glaubt an Brexit-Verschiebung

Wenn es schon früher Fortschritte gebe, sei möglicherweise aber auch keine Verlängerung der Austrittsfrist nötig, meinte der britische Chefdiplomat. Großbritannien will am 29. März aus der Europäischen Union ausscheiden. Mitte Jänner lehnte das Parlament in London den Austrittsvertrag jedoch mit überwältigender Mehrheit ab.

Am Dienstag stimmten die Abgeordneten für Nachverhandlungen mit Brüssel in der schwierigen Irland-Frage. Die EU lehnt das aber strikt ab. Noch ist keine Einigung in Sicht.

