Bruneck: Erstmals Denkmalschutz für neuzeitliche Wasserschleuse

Die nun denkmalgeschützte Wasserschleuse an der Ahr - Foto: LPA/Amt für Bau- und Kunstdenkmäler - Foto: LPA

Bei dem Überschlagwehr handelt es sich um eine Wasserbauanlage, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Bachbett der Ahr zwischen St. Georgen und Gais errichtet worden ist. Sie besteht aus zwei Dammsperren. Fünf bewegliche Bretterwände mit darüberliegendem Steg und Blechüberdachung sorgten für die Abfluss-Steuerung in einen Seitenkanal am linken Ufer der Ahr (Wiere). Die Wasserkraft der Stauanlage wurde zuletzt für den Antrieb der Maschinen einer Kartonagenfabrik etwa 300 Meter talabwärts genutzt. Die Wasserableitung wurde 1976 eingestellt.

"Bereits 1143 wird eine Mühle an diesem Standort erwähnt", berichtet die Direktorin im Landesamt für Baudenkmäler, Waltraud Kofler, die sich für den Schutz und Erhalt dieses technischen Baudenkmals ausgesprochen hatte. Das bestehende Staubauwerk ist die erste neuzeitliche Wasserschleuse in Südtirol die nun als Baudenkmal geschützt wird. Im Zusammenhang mit der Unterschutzstellung sind Maßnahmen zur Aufwertung der Umwelt und zur Verbesserung der Durchgängigkeit des Wasserlaufs geplant.

lpa