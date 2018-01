Bullmann wird geschäftsführender Chef der EU-Sozialdemokraten

Pittella will das EU-Parlament verlassen, um bei den italienischen Parlamentswahlen am 4. März zu kandidieren. Weidenholzer wird nach eigenen Angaben durch die Personalrochade erster Stellvertreter der sozialdemokratischen Fraktion und sich dadurch in Zukunft verstärkt um die Situation der Rechtsstaatlichkeit in Ost- und Mitteleuropa kümmern.

Die Wahl eines neuen Fraktionsvorsitzenden soll im März stattfinden. Es ist offen, ob sich Weidenholzer dafür bewirbt.

„Udo Bullmann ist ein profunder Politiker und überzeugter Europäer, der über viel Rückhalt in der Fraktion verfügt, und den auch die österreichische Delegation voll unterstützt“, so Weidenholzer. Die Fraktion hoffe auch, dass Pittella gewinne „und in Italien so erfolgreich sein wird, wie er es im EU-Parlament war“.

Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Europaparlament, @gianniPittella, tritt als Senatskandidat bei den italienischen Wahlen am So., 4.März 2018, an. Die Fraktion @theprogressives übergibt den Vorsitz interimsweise an @UdoBullmann. #EU#Europapolitik#Sozialdemokratie — Europa-SPD (@SPDEuropa) 31. Januar 2018

apa