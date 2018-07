CDU-Präsidium unterstützt Merkels Linie im Asylstreit

Die Kanzlerin werde zudem darin unterstützt, den europäischen Weg weiter zu beschreiten. Der CDU-Vorstand begann am Abend mit etwa halbstündiger Verspätung seine Beratungen über einen Ausweg aus dem Asylstreit mit der CSU.

Die CSU hatte die Konfrontation mit Merkel zuvor nochmals verschärft. Parteichef Horst Seehofer bewertete die Verhandlungsergebnisse der Kanzlerin beim EU-Gipfel sehr kritisch.

Sie seien nicht wirkungsgleich mit den von der CSU verlangten Zurückweisungen an der deutschen Grenze, sagte er in einer Vorstandssitzung in München nach Informationen aus Teilnehmerkreisen.

In Berlin wurde auf eine angekündigte Erklärung von Seehofer gewartet. Anders als in der Sitzung der CSU wurde im CDU-Bundesvorstand nicht der bisher unveröffentlichte Masterplan Migration Seehofers an die Teilnehmer weitergegeben, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

