CSU verfehlt in Bayern absolute Mehrheit

Die CSU von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hätte damit mehr als zehn Prozentpunkte verloren. Sie hatte bisher mit absoluter Mehrheit regiert und bräuchte jetzt zum Weiterregieren einen oder mehrere Koalitionspartner. In Umfragen vor der Wahl hatte die CSU zum Teil freilich sogar noch schlechter abgeschnitten. Söder hatte am Freitag zum Wahlkampfabschluss auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach München geholt.

Die SPD, die mit den Unionsparteien CDU/CSU in Deutschland auf Bundesebene eine Große Koalition bildet, wurde ebenfalls abgestraft und rutschte demnach mit 9,5 bis zehn Prozent auf einen historischen Tiefstand ab. Die FDP muss mit fünf Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag zittern. Die Linke verfehlte mit 3,5 Prozent erneut den Sprung in den Landtag.

Die CSU kommt den Angaben zufolge auf 74 bis 79 Sitze im neuen Landtag, die Grünen erreichen 40 Mandate, die Freien Wähler kommen auf 24 bis 25 Sitze. Die AfD erreicht demnach 23 bis 24 Mandate, die SPD kommt auf 20 bis 21 Sitze und die FDP auf elf Mandate. Die Wahlbeteiligung lag nach ersten Angaben bei etwa 72,5 Prozent.

Eine bürgerliche Koalition aus CSU, Freien Wählern und FDP gilt intern bei der CSU gegenüber einem schwarz-grünen Bündnis als das favorisierte Modell. Besonders bei der inneren Sicherheit fürchten die Christsozialen, in einer Koalition mit den Grünen ansonsten einen Verlust einer ihrer Kernkompetenzen. So bekämpften die Grünen das von Ministerpräsident Söder auf den Weg gebrachte neue Polizeiaufgabengesetz massiv und forderten Korrekturen.

CSU-Generalsekretär Markus Blume sprach nach den ersten Prognosen von einem „bitteren Tag für die CSU”. Jetzt werde man „genau hinschauen müssen, was die Ursachen sind”, kommentierte er das Wahldebakel seiner Partei. Grünen-Chef Robert Habeck ließ offen, ob seine Partei zu einer Koalition mit den Christsozialen bereit ist. „Wenn es ungefähr so kommt, haben die Menschen in Bayern Veränderung gewählt.”

Der AfD-Chef, Alexander Gauland, zeigte sich zunächst zufrieden. Er machte zugleich den Anspruch seiner Partei deutlich, mittel- bis langfristig zu regieren. Dazu müsse man aber noch zulegen. Die Partei zog zum ersten Mal in den Landtag in München ein. Mit den Freien Wählern gebe es aber in Bayern eine starke konservative Konkurrenz, machte Gauland mit Blick auf die Prognose deutlich.

Der Generalsekretär der deutschen Sozialdemokraten, Lars Klingbeil, wertete das schwache Ergebnis „als bittere Niederlage für die bayerische SPD”. Das Ergebnis müsse nun sehr sorgfältig angeschaut werden, es sei aber auch ein „klares Signal aus Bayern nach Berlin”, sagte er im TV-Sender ZDF.

Für die Regierungsbildung ist in Bayern wegen der Verfassung wenig Zeit. Spätestens am 22. Tag nach der Wahl muss der neue Landtag das erste Mal zusammenkommen, innerhalb einer Woche muss dann der Ministerpräsident gewählt werden. Das heißt, dass die konstituierende Landtagssitzung spätestens am 5. November stattfinden muss, die Wahl des Ministerpräsidenten spätestens am 12. November.

Falls in dieser Sitzung kein Kandidat eine einfache Mehrheit bekommt, gibt es einmalig nochmals drei Wochen Aufschub für die Wahl des Regierungschefs. Sollte danach noch immer kein Ministerpräsident gewählt sein, sind Neuwahlen vorgeschrieben.

apa/dpa/ag.