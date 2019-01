Calderoli wegen rassistischer Diskriminierung verurteilt

Roberto Calderoli ist am Montag von einem Gericht in seiner Heimatstadt Bergamo in erster Instanz wegen rassistischer Diskriminierung zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Bei einer Veranstaltung mit Lega-Anhängern in Treviglio im Sommer 2013 hatte Calderoli gemeint, die aus Kongo stammende Kyenge sehe wie ein Orang-Utan aus.

Die Exministerin, die sich nicht als Nebenklägerin eingelassen und auch keine Schadenersatzforderungen gestellt hatte, begrüßte am Montag das Urteil. „Wir haben wieder einmal gewonnen! Rassismus kommt teuer zu stehen“, kommentierte die inzwischen für den PD im Europaparlament tätige Kyenge auf Facebook.

stol/ansa