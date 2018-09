Conte: „Schluss mit ungeregelter Migrantenaufnahme“

Es sei wichtig, dass jedes EU-Mitglied seine Verantwortung im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik übernehme, sagte der parteilose Regierungschef. Er betonte, dass Italien im Fall des Küstenwache-Schiffes „Diciotti“ seinen Pflichten in Sachen Menschenschutz nachgekommen sei. Dasselbe könne man nicht von Malta sagen, das laut Conte die Pflicht hatte, das Schiff in seinen Hafen anlaufen zu lassen. Auch Europa habe dagegen eine Gelegenheit verloren, nach den Prinzipien der Solidarität und der Verantwortung zu handeln, die fundamentale Werte der EU seien.

Italien werde sich weiterhin für einen europaweiten, „stabilen Mechanismus“ im Umgang mit der Landung von Migranten, der Umverteilung und der Heimführung einsetzen. Zugleich wolle sich Italien um eine effiziente Entwicklungspolitik in den Herkunftsländern der Migranten einsetzen, meinte Conte.

SVP: „Diese Diplomatie ist nicht zielführend“

„Diese Art der internationalen Diplomatie ist weder überzeugend noch zielführend“: Dies die Stellungnahme von SVP-Gruppensprecherin Julia Unterberger, nachdem Ministerpräsident Giuseppe Conte im Parlament über die Ereignisse um die Flüchtlinge auf dem Schiff "Diciotti" berichtet hatte. „Die Vorgangsweise Italiens hinsichtlich der Diciotti-Flüchtlinge und auch bei ähnlichen Anlässen hat zu keiner konkreten Verbesserung der Situation geführt“, so die SVP-Senatorin Unterberger.

„Es seien eher Rückschritte gemacht worden“

Im Gegenteil, es seien sogar Rückschritte gemacht worden: „Etwa mit der nicht mehr verpflichtenden Aufteilung der Asylsuchenden in den EU-Staaten. Es bringe nichts, sich mit den Visegrád-Staaten zu verbünden und einen antieuropäischen Kurs einzuschlagen. Seit über einem Jahr sei die kritische Situation ja überwunden: 80 Prozent weniger Menschen haben die italienischen Küsten erreicht, im Juni seien in Spanien mehr Ankünfte als in Italien gezählt worden“, so Unterberger und: „Jetzt muss jetzt daran gearbeitet werden, Libyen zu stabilisieren. Dies, um zu vermeiden, dass sich wieder große Flüchtlingsströme auf den Weg machen. Die Anliegen Italiens gegenüber Europa seien natürlich gerechtfertigt, jedoch was in den Äußerungen der Regierung fehle, seien Worte zur Integration“.

ansa/apa