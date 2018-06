Conte will Italien bei G7-Gipfel „Respekt verschaffen“

An erster Stelle wolle er Italien „bekannt machen“, dem Land aber auch „Respekt verschaffen“, sagte der Jurist den Nachrichtenagenturen Ansa und ADNkronos zufolge am Mittwoch in Rom.

Die europakritische Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega will eine Öffnung zu Russland vorantreiben und fordert die Revision der Sanktionen gegen das Land. Sie bekennt sich aber auch zur Nato und will Italien weiter im Herzen Europas verorten. Die Opposition in der Abgeordnetenkammer warf Conte am Mittwoch vor, sich noch nicht zum Handelsstreit mit den USA geäußert zu haben.

Beim G7-Gipfel, der am Freitag startet, will Conte auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammenkommen.

Der 53-Jährige hat keine politische Erfahrung. Bei seiner programmatischen Rede am Dienstag vor dem Parlament machte er keinen Hehl daraus: „Ich bin ein Bürger, der ... sich im Laufe des Wahlkampfs bereit erklärt hat, eine mögliche Regierungsverantwortung zu übernehmen.“ Er sei sich seiner „Grenzen“ bewusst.

