Dalai Lama kritisiert Klimaschutzpolitik der USA

Die Klimapolitik des US-Präsidenten Donald Trump mache „sehr traurig“.

Der Dalai Lama hatte in Amsterdam mit Wissenschaftern und jungen Leuten über moderne Technologien und ihre Grenzen gesprochen. Der 83-jährige Friedensnobelpreisträger wird 3 Tage lang in den Niederlanden sein.

In der Nieuwe Kerk in Amsterdam hatte er eine Ausstellung über den Buddhismus eröffnet. Am Sonntag sollt er auch mit Hollywood-Star Richard Gere zusammentreffen.

apa/dpa