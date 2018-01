Demonstranten erinnern in Paris an ermordete kurdische Aktivistinnen

Auf einem Transparent war auch ein Bild des inhaftierten Führers der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, zu sehen.

Die Frauen waren im Jänner 2013 in der französischen Hauptstadt mit Kopfschüssen getötet worden. Unter ihnen war Sakine Cansiz gewesen, ein Gründungsmitglied der PKK. Ein Türke, einziger Verdächtiger in dieser Affäre, starb laut Nachrichtenagentur AFP Ende 2016 in einem Gefängnis.

Erst am Freitag war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan von seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron in Paris empfangen worden. Die PKK wird von Ankara bekämpft.

apa/dpa