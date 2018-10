Di Maio: „Dieses Europa ist in sechs Monaten zu Ende“

Luigi Di Maio hat am Samstag das Ende der EU prophezeit. - Foto: Ansa

„In sechs Monaten finden EU-Parlamentswahlen statt. Wie es in Italien nach den Parlamentswahlen am 4. März zu einem politischen Erdbeben gekommen ist, so wird es ein politisches Erdbeben bei den EU-Wahlen im Mai geben“, sagte Di Maio.

Der Vizepremier und Arbeitsminister verteidigte Italiens Finanz- und Defizitziele. „Im nächsten Jahr werden wir mehr ausgeben, doch mit stärkerem Wirtschaftswachstum in Italien werden wir unsere Schulden schneller abbauen können“, argumentierte der 32-Jährige.

apa