Doppelstaatsbürgerschaft: Kern skeptisch

Parteichef Christian Kern warnte am Mittwoch in einer Pressekonferenz davor, am „vorbildlichen“ Gruber-De-Gaspari-Abkommen zwischen Österreich und Italien zu rütteln.

FPÖ und ÖVP mahnte er, nicht rein innenpolitisch zu handeln, um neue Wählergruppen für sich zu lukrieren.

apa