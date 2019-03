Durchbruch zwischen EU und Großbritannien: Heute Abstimmung

Ob damit das Unterhaus am Dienstag in London den von May und der EU ausgehandelten Vertrag zum Austritts Großbritanniens aus der Union zustimmen wird, war jedoch zunächst offen.

In Straßburg verständigten sich May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in der Nacht auf Dienstag auf eine gemeinsame Erklärung, nach der die Frist für eine Grenzregelung in Irland - dem sogenannten Backstop - bis Ende 2020 verlängert wird. „Die Abgeordneten haben klar gemacht, dass rechtliche Änderungen am Backstop notwendig sind”, sagte May in Straßburg an der Seite von Juncker. „Heute haben wir rechtliche Änderungen sichergestellt.” Juncker sprach von „Klarstellungen” und „rechtlichen Garantien” zum Brexit-Abkommen und zum Backstop.

EU-Vertreter gaben sich vorsichtig. Die Einigung sei „irrelevant, falls sie (May) sich nicht ausreichend bisher fehlende Stimmen sichert”, sagte ein EU-Diplomat. Weitere Nachbesserungen werde es nicht geben, sagte Juncker. „Es wird keine dritte Abstimmung geben.”

Entweder werde der Deal angenommen, oder der Brexit könnte komplett ausfallen. Man sollte den Austritt nun zu einem ordentlichen Ende bringen. „Wir schulden das der Geschichte”, so Juncker.

„Abkommen muss zurückgewiesen werden“

In London bekräftigte Oppositionsführer Jeremy Corbyn umgehend seine Ablehnung. Die erzielte Vereinbarung enthalte nichts von dem, was May dem britischen Parlament versprochen habe, sagte der Labour-Chef. „Deswegen müssen die Abgeordneten dieses Abkommen zurückweisen.”

Auch Brexit-Hardliner bei Mays Konservativen signalisierten Ablehnung. Es sei „nicht das erste Mal, dass die Regierung etwas herausgeputzt hat, was letztlich nicht die Erwartungen erfüllt”, sagte der Abgeordnete Steve Baker am Montagabend der BBC. Sein Kollege Damian Collins bekräftigte sein Nein.

Die unionistische Democratic Unionist Party (DUP) kündigte an, den Kompromiss „sehr sorgfältig” prüfen zu wollen. „Wir werden uns die Details anschauen”, sagte DUP-Vizechef Nigel Dodds.

2 neue Brexit-Dokumente

Den Angaben zufolge soll es 2 neue Dokumente zum Brexit geben. Eines davon soll sicherstellen, dass die EU nicht mit dem Ziel handeln kann, die Auffanglösung zu Nordirland dauerhaft in Kraft zu setzen. Demnach sollen bis Dezember 2020 Alternativen gefunden werden. Als zweites neues Dokument soll es eine gemeinsame Erklärung geben, die Verpflichtungen für eine Verbesserung und Beschleunigung des Verhandlungsprozesses enthält.

Der Backstop soll die Wiedereinführung einer harten Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland verhindern. Befürchtet wird ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts. Abgeordnete in Westminster warnen dagegen vor einer Zweiteilung des Königreichs, falls der Backstop greifen sollte und Nordirland damit stärker an die EU gebunden würde als der Rest Großbritanniens. Die britische Regierung beharrte auf eine zeitliche Befristung, was die EU bisher ablehnte.

apa/dpa/ag.