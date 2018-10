EU-Kommission will Italiens Budgetentwurf zurückweisen

Ein entsprechender Brief von Wirtschafts- und Finanzkommissar Pierre Moscovici werde am Donnerstag oder Freitag in Rom eintreffen.

Auch Italien hält es für möglich, dass die EU-Kommission die Haushaltspläne ablehnt, wie Staatssekretär Stefano Buffagni sagte. Zur Finanzierung kostspieliger Wahlversprechen plant die populistische Regierung in Rom eine deutlich höhere Neuverschuldung als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Sie geht damit auf Konfrontationskurs zur EU-Kommission.

apa/ag.